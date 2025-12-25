Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar: Yakın arkadaşı konuştu!

Sanatçı Güllü'nin 26 Eylül’de Çınarcık’ta 6. katta bulunan evinin camından düşerek yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturma sürerken, sanatçının yakın arkadaşı Özlem Kara’nın televizyon programında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Kara, Güllü’nün kızından ciddi biçimde korktuğunu ileri sürdü.

Sabah'ın haberine göre Özlem Kara, katıldığı canlı yayında, Güllü’nün kendisine kızının miras ve para nedeniyle tehditlerde bulunduğunu anlattığını iddia etti. Kara’nın aktardığına göre Güllü, torununun güvenliğinden endişe duyuyor, bu nedenle evine kamera sistemi kurdurmuştu. Kara, Güllü’nün çocuklarını mirastan reddetmeyi düşündüğünü ve bu konuda planlar yaptığını da öne sürdü.

"KIZI, TORUNUNU ORGAN MAFYASINA SATACAĞIM DİYE TEHDİT ETMİŞ"

Kara'nın açıklamaları şöyle:

"Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş. Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış.

Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu."

KIZI GÜLTER BAŞKA CEZAEVİNE SEVK EDİLMİŞ

Öte yandan “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki koşullara ilişkin avukatları aracılığıyla bazı iddialarda bulunduğu öğrenildi. Gülter’in, kaldığı cezaevinde psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri sürdüğü, bu nedenle Gebze’deki cezaevinden Silivri Cezaevi’ne nakledildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında savcılığın hem olayın oluş şekline hem de kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin incelemesini sürdürdüğü belirtildi.