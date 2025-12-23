Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: İki isim daha ifade verecek!

Sanatçı Güllü’nün, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki belirsizlik devam ederken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı inceleme kapsamında yeni isimler ifadeye çağrıldı.

İKİ İSİM DAHA İFADE VERECEK

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından savcılık, olay sırasında evde bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu, yurtdışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalamıştı.

Sabah'ın haberine göre soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın ile Tuğyan’ın arkadaşı Bircan Dülger’in de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce medyaya yansıyan WhatsApp yazışmalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında Bircan Dülger'e, 'Gebersin', 'Nolur beni annemden kurtar', 'Ölsün', 'Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok' gibi ifadeler kullandığı görülmüştü.

Mesajların ortaya çıkması üzerine savcılığa ifade veren Dülger, "Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?' diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan soruşturma dosyasına yeni görüntüler de eklendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan’ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntülerin dosyada yer aldığı bildirildi. Bazı televizyon kanallarında yayımlanan görüntülerde, Gülter’in erkek arkadaşına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği anlar da bulunuyor.

Savcılığın, elde edilen yeni deliller ve alınacak ifadeler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.