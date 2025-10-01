Güllü'nün son yazdığı şarkı ortaya çıktı: Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme almış!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü vefatından önce, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ için bir şarkı kaleme almış.

Beyaz Magazin'de yayınlanan ses kaydına göre Güllü, diğer projelerini erteleyip tüm enerjisini bu şarkıya ayırdı.

Şarkıcı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin 2 Ekim’de görülecek davasından önce şarkıyı yetiştirmek için yoğun çaba harcadı ancak bu dileğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

İşte o şarkının sözleri:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

Oyuncağın kaldı köşe başında

Düşlerin yarım bir masal içinde

Sokaklar suskun, gece karanlık

Sesini duyan yok mu, neredesin sen?

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O kara gözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...