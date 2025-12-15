Gülşah Durbay’a iftira atmıştı: O gazetecinin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün yaşamını yitirdi.

Bugün on binlerin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Durbay'ın kanser tedavisi gördüğü dönemde, hakkında çeşitli iddialarda bulunan gazeteci Ebru Küçükaydın'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Durbay'ın durumunun kötüleştiği günlerde yaşanan olayda Küçükaydın'ın hastaneye kaldırıldığı ve stent takıldığı öğrenildi.

Sözcü’ye konuşan Küçükaydın, "Vefatı çok üzdü beni. Çok sağlıklı değilim, konuşamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Antalya merkezli yerel bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda Durbay ile Özel arasında 'yasak aşk' iftiraları ortaya atılmıştı.

Durbay, tedavi gördüğü bir süreçte ortaya atılan bu iftiralara karşı hukuki mücadele vereceğini açıklamıştı. Gazeteci Ebru Küçükaydın ve haber sitesinin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü hakkında açılan dava sonuçlanmıştı.

Manisa 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, sanık Ebru Küçükaydın'ın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği sabit görülerek 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası vermişti. Mahkeme, yine aynı sitenin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Zehra Cücü'nün de aynı suçtan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılması kararını vermişti.