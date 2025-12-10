Gülşah Durbay'ın sağlık durumu... Başhekimden yeni açıklama: 'Ciddiyetini koruyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 15:14:00
ANKA
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun hâlâ kritik olduğunu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Saka, son değerlendirmelere göre durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun "ciddiyetini koruduğunu" açıkladı.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, önceki açıklamamızdan bu yana herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadesini kullandı.

