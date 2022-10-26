Gülsüm Elvan duruşmada: ‘Hakaret etmedim, isyanımı dile getirdim’

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca komada kalan ve 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması dün görüldü.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmada Gülsüm Elvan, cumhurbaşkanının avukatına “Müvekkilinize selam söyleyin. Emir verip çocuğumu benden aldı” dedi. Elvan çiftine 2 yıl 4 aydan 8 yıl 8 aya kadar hapis isteniyor. Bir sonraki duruşma 16 Mart 2023 tarihine ertelenirken Gülsüm Elvan bir sonraki duruşmaya avukatı Can Atalay’la katılmak istediğini talep etti.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Duruşma sonu Cumhuriyet’e konuşan Gülsüm Elvan, “Katil dediğimi söylüyorlar. Davamızın 18 ve 20. duruşmanın basın açıklamasında ben kesinlikle katil demedim. Hakaret de etmedim, isyanımı dile getirdim. Bütün sözlerimin arkasındayım. Ceza da verseler vazgeçmeyeceğim” dedi.

