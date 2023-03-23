Gültekin Uysal'dan İYİ Partili Ağıralioğlu'na ilk tepki: İktidarın istediği bu tür sözler

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:32

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:32

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz eden ve ‘dayatma’ olarak niteleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösterdi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan açıklamalarda bulunan Uysal, “Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği bu tür sözlerdir dedi.

Uysal, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ‘ortak mutabakat’ ile açıklandığına dikkat çekerek “Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

Ağıralioğlu’nun sözlerini doğru bulmadığını ve kabul etmediğini ifade eden Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İYİ Parti, bu açıklamalara kurumsal olarak bir refleks verecektir. Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var.

“DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

O istikametten ayrılmadan belirli değerlendirmeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O ‘kumpas’ lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Türkiye’de terörle mücadelede de ne tereddüt kaldı ne müsamaha. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir. Bu ifadelerin doğru olmadığını düşünüyorum."