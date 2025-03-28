Gülten Akın’ın hayatını kaybeden Evren Devrim Zelyut’a yazdığı şiir ortaya çıktı!
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti. Şair ve yazar Gülten Akın'ın 1983 yılında yazdığı "Bir ince kara küçücük oğlana ilahi" isimli şiiri Zelyut için yazdığı ortaya çıktı.
Yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenilen ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti.
Son paylaşımını 4 Mart'ta yapan Zelyut, "Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…" demişti.
Değerli arkadaşlarım!— Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) March 4, 2025
Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü?
Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum.
Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım.
Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.
Hepiniz kalbimdesiniz.
Şimdilik hoşça kalın…
"BİZİM YAŞADIKLARIMIZDAN ESİNLENEREK..."
Evren Devrim Zelyut'un vefatının ardından Gülten Akın'ın "Bir ince kara küçücük oğlana ilahi" isimli şiiri gündem oldu. O şiirin Zelyut'a yazıldığı ortaya çıktı.
4 Kasım 2017'de "Gülten Akın'ın İlahisi" isimli bir yazı kaleme alan Zelyut, şiirin yazılma hikayesini şöyle anlatmıştı:
"Kendisini ilk kez 1981 yılında görmüştüm. Annemle cezaevine gittiğimiz bir gün, görüş kuyruğunda beklerken, görevli bir astsubay çavuştan yediğimiz darbe sonucu çamurlara düşme hikâyemizi anlattığımızda, kendisi çok ama çok üzülmüştü. Yere düştüğümüzde babam için getirdiğimiz çamaşırlar çamura bulanmış, sekiz yaşında bir çocuk olarak ben ve annem dizlerimizin üstünde dağılan eşyalarımızı toplamaya çalışmıştık…
Işıklar içinde uyusun, Gülten Akın 1983 yılında yayımladığı “İlahiler” isimli kitabında bizim yaşadıklarımızdan esinlenerek, benim de o zamanlar ince ve kara bir çocuk olmamdan hareketle “Bir ince kara küçücük oğlana ilahi” isimli şiiri yazmıştı. Kendisi şiirin yayımlandığı kitabı imzalayarak bize yollayacak kadar da ince birisiydi."
BİR İNCE KARA KÜÇÜCÜK OĞLANA İLAHİ"
Gülten Akın’ın yazdığı şiirde şu dizeler yer alıyordu:
"İtip düşürdüler annesini
Kim diye sorma
İtip düşürdüler annesini
Gözleri önünde
Amca senin oğlun olmasın
Olursa, kıyamam, ölmesin
İnce turnasıdır annesinin
O erkek erkeğe görüşlerde
Selam iletir babasına
İtip düşürdüler annesini
Gözleri önünde
Amca senin oğlun olmasın
Olursa görüşüne gelmesin
Özlüyor ve dokuz yaşında
Tütüyor yaslı kara gözleri
Babası. Son görüşüydü
Köroğlusu darda Ayvaz
İmge doru ata bindi
Al at yedeğinde
İtip üşürdüler annesini
Gözleri önünde
Amca senin oğlun olmasın
Olursa al ata binmesin."
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