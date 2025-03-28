Gülten Akın’ın hayatını kaybeden Evren Devrim Zelyut’a yazdığı şiir ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 28.03.2025 - 17:27

Yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenilen ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Son paylaşımını 4 Mart'ta yapan Zelyut, "Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…" demişti.

Değerli arkadaşlarım!

Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü?

Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum.

Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım.

Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.

Hepiniz kalbimdesiniz.

Şimdilik hoşça kalın… — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) March 4, 2025

"BİZİM YAŞADIKLARIMIZDAN ESİNLENEREK..."

Evren Devrim Zelyut'un vefatının ardından Gülten Akın'ın "Bir ince kara küçücük oğlana ilahi" isimli şiiri gündem oldu. O şiirin Zelyut'a yazıldığı ortaya çıktı.

4 Kasım 2017'de "Gülten Akın'ın İlahisi" isimli bir yazı kaleme alan Zelyut, şiirin yazılma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Kendisini ilk kez 1981 yılında görmüştüm. Annemle cezaevine gittiğimiz bir gün, görüş kuyruğunda beklerken, görevli bir astsubay çavuştan yediğimiz darbe sonucu çamurlara düşme hikâyemizi anlattığımızda, kendisi çok ama çok üzülmüştü. Yere düştüğümüzde babam için getirdiğimiz çamaşırlar çamura bulanmış, sekiz yaşında bir çocuk olarak ben ve annem dizlerimizin üstünde dağılan eşyalarımızı toplamaya çalışmıştık…

Işıklar içinde uyusun, Gülten Akın 1983 yılında yayımladığı “İlahiler” isimli kitabında bizim yaşadıklarımızdan esinlenerek, benim de o zamanlar ince ve kara bir çocuk olmamdan hareketle “Bir ince kara küçücük oğlana ilahi” isimli şiiri yazmıştı. Kendisi şiirin yayımlandığı kitabı imzalayarak bize yollayacak kadar da ince birisiydi."

BİR İNCE KARA KÜÇÜCÜK OĞLANA İLAHİ"

Gülten Akın’ın yazdığı şiirde şu dizeler yer alıyordu:

"İtip düşürdüler annesini

Kim diye sorma

İtip düşürdüler annesini

Gözleri önünde

Amca senin oğlun olmasın

Olursa, kıyamam, ölmesin

İnce turnasıdır annesinin

O erkek erkeğe görüşlerde

Selam iletir babasına

İtip düşürdüler annesini

Gözleri önünde

Amca senin oğlun olmasın

Olursa görüşüne gelmesin

Özlüyor ve dokuz yaşında

Tütüyor yaslı kara gözleri

Babası. Son görüşüydü

Köroğlusu darda Ayvaz

İmge doru ata bindi

Al at yedeğinde

İtip üşürdüler annesini

Gözleri önünde

Amca senin oğlun olmasın

Olursa al ata binmesin."