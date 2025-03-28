Son dakika... Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:15

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:23

Bir süredir kanser tedavisi gören 43 yaşındaki ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Zelyut, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 3 ay önce akciğer kanser teşhisi konulan Evren Devrim Zelyut, dün gece kayatını kaybetti.

Çeşitli banka ve aracı kurmlarda analist ve yönetici olarak çalışan Evren Devrim Zelyut, 2020 yılından bu yana da Avrasaya Yatırım adı altında youtube kanalında piyasa yorumları yapıyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Evren Devrim’in cenzesi bugün Ataköy Camisi'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra İstanbul’da defnedilecek.

SON MESAJI

Zelyut en son sosyal medya hesabından şunları ifade etmişti:

"Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…"

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıza Zelyut, tanınmış bir gazeteci ve yazardır. Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu.