Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:39

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş oldu. Mustafa Gümüş'ün yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş kimdir? Mustafa Gümüş kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA GÜMÜŞ KİM?

Mustafa Gümüş, Mersin ili Gülnar ilçesi Örenpınar Köyü’nde 1975 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mut ilçesinde, lise öğrenimini Mersin’de tamamlayıp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gümrük Müsteşarlığı’nda, Gümrük Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayıp burada iki yıla yakın yaptığı görevin ardından Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu’nda sırasıyla; Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Gümrük Müfettişliği ve Gümrük Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. 2011 yılının Nisan ayında Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atandı ve iki buçuk yıla yakın Daire Başkanlığı görevinin ardından, 7 Ekim 2013 tarihinde vekaleten, 2 Ağustos 2014 tarihinde ise asaleten Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 27 Ağustos 2015 tarihinden itibaren vekaleten yürütmekte olduğu Gümrükler Genel Müdürlüğü görevine 4 Temmuz 2018 tarihinde atandı.

2004 yılında Fransa’da Ecole Nationale des Douanes’de dört aylık süreyle gümrük ve dolaylı vergiler konularında eğitim aldı. 2006-2008 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Illinois at Springfield’da yüksek lisansını tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir.

Gümrük mevzuatı ve uygulaması konularında çeşitli çalışmalarda bulunmuş olup “Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Programı”nın güncellenmesi, “Laboratuvar Analiz Raporlama (LARA) Programı”nın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen “Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları Projesi” çerçevesindeki çalışmalar ile “Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları Programı”nın taşradaki uygulamasının güncellenmesine yönelik çalışmalar, “Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)”nun tahsilinin gümrük idarelerince yapılması ve gümrük idarelerince alınan teminatların elektronik ortamda takibinin sağlanmasına yönelik çalışmalar bunlardan bazıları. 2018 yılında yayımlanan “İthalatta Vergi ve Mali Yükümlülükler” adlı kitabının yanı sıra, muhtelif dergilerde çok sayıda mesleki makalesi yayımlandı.

İngilizce, Fransızca, Farsça ve Arapça bilen Mustafa Gümüş evli ve iki çocuk babasıdır.