Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:51

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:55

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti. Kemal Yüksek, Sivil Havacılık Genel Müdürü olarak atandı. Kemal Yüksek hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Yüksek hangi görevlerde yer aldı? İşte Kemal Yüksek'in hayatı...

KEMAL YÜKSEK KİMDİR?

Kemal Yüksek, 1969 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) “Matematik Mühendisliği” bölümünden 1990 yılında mezun oldu, 1993’te, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) “Bilgisayar Mühendisliği” bölümünde yüksek lisansını, 1998 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Uygulamalı Matematik” alanında doktorasını tamamladı.

1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata giriş yapan Yüksek, 2005 yılında Missouri University of Science and Technology Sanal Gerçeklik Araştırma Merkezinde ziyaretçi profesör olarak görev aldı. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde kurucu öğretim üyesi, ardından Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2011 yılında Doçent unvanını, 2016 yılında ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Profesör unvanını alan Yüksek Akademik hayatı boyunca yazılım, veritabanı tasarımı, matematiksel modelleme, yapay zekâ, bilgisayar grafiği, eğitim yönetimi ve sivil havacılık yönetimi alanlarında çalışmalar yapan ve bu alanlarda bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor. 2012 yılında Türk Hava Yolları’nda havacılık sektörüne adım atan Yüksek 2013 – 2018 yılları arasında THY’de Eğitim Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevi süresince, havacılık alanında Türk Hava Yolları’nın Yeni Yolcu Servis Sistemi Dönüşüm(Biletleme ve Rezervasyon) Projesi, Eğitim Yönetim Sistemi, Çevrimiçi Değerlendirme Sistemleri ve Eğitim Portalı gibi önemli yazılım projelerinin mimarı olmuş, geliştirilmesine ve hayata geçirilmesini sağladı. Uluslararası üniversite ve kuruluşların(ICAO,IATA,EASA,GE,Insead vs..) havacılıkla ilgili programlarına katılarak alandaki etkinliğine katkı sağlayacak programlarda yer aldı. Uluslararası platformlarda sivil havacılık kuruluşlarının düzenlediği konferanslara konuşmacı olarak katılım sağlayarak ülkemizi havacılık alanında temsil etti

Kemal Yüksek, Mayıs 2019’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Ocak 2021’de Genel Müdür Vekili olarak atandı. Son olarak 11 Ağustos 2023'te yayınlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne terfi etti.

KEMAL YÜKSEK EVLİ Mİ?

İngilizce bilen, bilgisayar yazılımı, büyük veri ve veritabanı yönetimi konusunda uzmanlığı olan Yüksek evli ve üç kız çocuk babasıdır.