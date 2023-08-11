MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci kimdir? Bülent Çiftci kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:22

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne, Bülent Çiftci getirildi.

BÜLENT ÇİFTCİ KİMDİR?



Bülent Çiftci, 1975 yılında Giresun´un Şebinkarahisar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şebinkarahisar’da tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde bitirdi. 1997 yılından itibaren Bursa´da farklı okullarda öğretmenlik ve birçok eğitim yöneticiliği görevlerini üstlendi. 2007 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında görevlendirildi. 2007-2012 yılları arasında Suudi Arabistan´ın Cidde şehrinde bulunan Uluslararası Türk Okulu´nda öğretmen ve idareci olarak görev yaptı.

2013 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı’na Müsteşar Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Özel Kalem Müdürü iken 2016 yılında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Bu süreçte Türkiye Maarif Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürüttü.

2019-2021 yılları arasında Kanada´da Toronto Eğitim Ataşesi olarak çalıştı. 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmesi üzerine Türkiye’ye dönüş yaptı. Türkiye Maarif Vakfı’nda Mali İşler, Asya-Pasifik ve Amerika Bölge Daire Başkanlıklarının yöneticiliği üstlendi.

Arapça ve İngilizce dilbilgisine sahip olan Bülent Çiftci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2023 yılı haziran ayı itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

BÜLENT ÇİFTCİ EVLİ Mİ?

Bülent Çiftci evli ve iki çocuk babasıdır.