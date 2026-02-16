Gümüşhane'de ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kale köyü küme evler mevkisinde bulunan iki katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katı ahşap, alt katı taş olan binada alevler kısa sürede büyüdü.

79 YAŞINDAKİ EKEN CANSIZ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, 79 yaşındaki Mustafa Eken'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirtti. Yangının sebebinin henüz netleşmediğini ifade eden Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst katı ahşap, alt kısmı ise taş olan evde sebebi henüz net olarak tespit edilemeyen, soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın olayı meydana geliyor. Evimizde yaşayan 2 yaşlı vatandaşımız var. Yangın sırasında Mustafa Eken amcamız evde kalıyor. Bina ahşap olduğu için yangın hızlı ilerledi. Yapılan çalışmalar sonucunda bina içerisinde Mustafa amcamızın cansız bedenine ulaşıldı.”

Kale köyü Muhtarı Şenol Yılmaz, yangını cami imamının fark edip kendisini aradığını söyledi. Olay yerine geldiğinde Fevziye Eken'in kapının önünde olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben de yanan eve geldim. Fevziye Eken kapının önündeydi. Onu ben dışarıya doğru çektim. Üst katta büyük bir parlama gerçekleşti. Kaçmak zorunda kaldık. Fevziye Eken, eşi Mustafa Eken'in ışığı görünce yukarı doğru çıktığını söyledi. Fevziye Eken içeri girmeye çalıştı. Ben de onu geri çektim ve tellerden atladık."