Gümüşhane’den Giresun’a uyarı: Kopyalanmış senaryo!

Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu Sözcüsü Kamil Koç, Gümüşhane’de yaşanan felaketin Giresun’da da yaşanabileceğine dikkat çekti. Koç, “Gümüşhane Karamustafa köyünde yaşanan ‘maden felaketi’, bugün Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde kopyalanmış bir senaryo ile karşımıza çıkmaktadır. Doğayı katleden, dereyi zehirleyen ve insan hayatını hiçe sayan bu ‘vahşi madencilik’ anlayışı, her iki bölgede de aynı yöntemle ilerliyor: Sızdır, kirlet ve üstünü ört!” dedi.

Koç açıklamasında şunları söyledi: “Karamustafa’dan Torul Barajı’na, Çatalağaç’tan Harşit Vadisi’ne kadar tüm halkımızı uyarıyoruz, bu dereler artık hayat değil, ölüm taşımaktadır. Numunelerdeki ağır metal ve siyanür oranları temizlenene kadar suya dokunmak intihardır! Şirketlerin kâr hırsı, köylümüzün canından ve doğamızın geleceğinden değerli değildir. Bakanlıklar, maden şirketlerinin avukatlığını değil, halkın koruyuculuğunu yapmalıdır.”