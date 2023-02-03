Gümüşhane'de feci kaza... Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Erzincan’dan Kelkit istikametine otomobiliyle ilerleyen Yaşar Akpınar (52) Tütenli köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.
Hurdaya dönen otomobilin yamaçtaki ağaç ve taşlara çarparak durabildiği kazada sürücü Akpınar ile araçta yolcu olarak bulunan Züleyha (41) Hasan (46) Kenan (16) Zeynep Sancar (11) ile Rümeysa Akpınar (25) yaralandı.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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