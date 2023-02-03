Ümraniye'de otomobil alev alev yandı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:44

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:54

İstanbul, Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki bir otomobil, saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Otomobilin motor kısmındaki alevlerin büyümesi üzerine sürücü, emniyet şeridine çektiği araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar meydana gelirken, TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Araç yangını diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.