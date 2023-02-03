Arnavutköy'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki 4 işçi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:40
Arnavutköy'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Dursunköy yönüne doğru seyir halindeki 34 LAB 184 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YJD 53 plakalı otomobil,  önceki gün 22.30 sıralarında kafa kafaya çarpıştı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çaparak durabildi. Kazada, servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Arnavutköy Trafik otomobil

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