Gümüşhane'de gizemli olay: Ormanda 'insan kafatası' ve 'kemikleri' bulundu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 11:44
Gümüşhane'de gizemli olay: Ormanda 'insan kafatası' ve 'kemikleri' bulundu
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Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, önceki gün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KEMİKLER TEK TEK TOPLANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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