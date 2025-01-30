Gümüşhane'de hayvana eziyet! Mezarlıkta beyaz torba içine konuşmuş kedi cesedi bulundu

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:43

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:43

Gümüşhane'de Yeni Mahalle Emirler Mezarlığı'nda görevliler tarafından beyaz bir torba bulundu. Torbanın içerisinde bebek olduğunu düşünen görevliler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, torbanın içerisinde kedi cesedi buldu. Öte yandan, torba içerisinde cansız bedeni bulunan kedinin yanına gelen başka bir kedinin ise bir süre başında beklediği gözlendi.