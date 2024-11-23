Hayvana şiddet bitmiyor... Bursa'da 'başıboş insan' site bahçesindeki köpeğe ayakkabı fırlatıp, tekme attı!
Bursa'da bir kişi, site bahçesinde duran köpeğe ayakkabı fırlatıp tekme attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dün öğle saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, sitenin bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp, kovaladı ardından tekme attı.
O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekmenin ardından köpek kaçarken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
O KİŞİ ARANIYOR
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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