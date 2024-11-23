Hayvana şiddet bitmiyor... Bursa'da 'başıboş insan' site bahçesindeki köpeğe ayakkabı fırlatıp, tekme attı!

Bursa'da bir kişi, site bahçesinde duran köpeğe ayakkabı fırlatıp tekme attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayvana şiddet bitmiyor... Bursa'da 'başıboş insan' site bahçesindeki köpeğe ayakkabı fırlatıp, tekme attı!
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:16

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dün öğle saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, sitenin bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp, kovaladı ardından tekme attı.

O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekmenin ardından köpek kaçarken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

O KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Bursa #Köpek

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