Gümüşhane'de insan kafatası bulunmuştu: Yeni ize rastlandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası bulması üzerine bölgede ekipler tarafından başlatılan çalışmada insan kıyafetlerine rastlanıldı.

İHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 15:34
Gümüşhane'de insan kafatası bulunmuştu: Yeni ize rastlandı
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Üçtaş köyü İmat Kıranı Mahallesi’nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemikler buldu. Köylüler jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürürken, bölgede insan kıyafetlerine rastlanıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


Gümüşhane

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