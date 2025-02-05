Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: #Gümüşhane #Kar
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