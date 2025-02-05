Kar yağışını izlemek isteyen eski belediye başkanı pencereden düştü!

Aksaray'da evinin penceresinden düşen 84 yaşındaki eski belediye başkanı Sabri Pamuk, hayatını kaybetti. Pamuk'un kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybedip, düştüğü öğrenildi.

Kar yağışını izlemek isteyen eski belediye başkanı pencereden düştü!
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DHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:26

Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde saat 02.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden Sabri Pamuk (84), 4,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sabri Pamuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Yedi çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #aksaray #belediye #başkan #kar yağışı

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