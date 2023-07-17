Gümüşhane’de ormanlara girişler yasaklandı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:39

Güncelleme: 17.07.2023 - 14:41

Ülke genelinde artan orman yangınlarının ardından Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlanan genelgeyle il genelinde 18 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Genelgede bu tarihler arasında yalnızca görevlilerin ormanlara girebileceği vurgulandı.

MANGAL VE ANIZ YAKMAK YASAKLANDI

Orman çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola verme, piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklandığı genelgede ayrıca bağ-bahçe, anız ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

HAVAİ FİŞEK YASAKLANDI

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının oluşabilecek yangın riskine karşı bütün tedbirleri eksiksiz alması istenen genelgede ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün, nişan gibi organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da kısıtlama getirildi.

Gümüşhane sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.