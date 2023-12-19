Gün batımını izlerken uçurumdan attı: Korkunç detay 6 ay sonra ortaya çıktı
Çanakkale Polente Burnu'na erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir'in (39) düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 7 Temmuz tarihinde tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu, 6 Temmuz akşamı otomobille Polente Burnu'na gün batımını izlemeye gitti.
Yeşim Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Sağlık görevlilerinin 45 dakika kalp masajı yaptığı Demir kurtarılamadı. Demir'in cenazesi Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Nizamettin Gürsu, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede yurtdışı yasağı koyulup tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda olay yerinde elde edilen deliller ışığında Nizamettin Gürsu, Sakarya'da tekrar gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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