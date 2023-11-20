Milas’ta araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Feci kaza Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. sevk ve idaresindeki 45 AFC 304 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Araç, yol kenarında bulunan ağaçlara takılarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında araçta bulunan iki kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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