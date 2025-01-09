“Günaydın Çorbası” 154 bin öğrenciye ulaştı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:34

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği “Günaydın Çorbası” projesiyle 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, kahvaltı yapma imkânı bulamayan öğrenciler ve yurttaşlara sıcak bir destek sunuyor.

“SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE İÇLERİ ISITIYOR”

Sabahın erken saatlerinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin, Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde iki noktada, Uncubozköy Yerleşkesi’nde bir noktada ve Gençlik Parkı Manisa Lisesi önünde olmak üzere dört farklı noktada yurttaşlarla buluşan çorbalar, soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor. Günlük 2 bin çorba dağıtımı yapılırken hizmetten öğrenciler başta olmak üzere işe gidenler ya da iş dönüşü evine gitmek isteyen yurttaşlar da faydalanıyor.

ZEYREK: GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYI GÖREV BİLİYORUZ

Bugüne kadar toplamda 154 bin öğrenciye çorba ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, “Günaydın Çorbasıyla öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, onları sabahları da yalnız bırakmıyoruz” dedi.“Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanlarında olmayı görev biliyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz çevrimiçi canlı ders desteği ve ücretsiz ring seferleri gibi projelerimize bir yenisini ekleyerek, Günaydın Çorbasıyla öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, onları sabahları da yalnız bırakmıyoruz. Bugüne kadar toplamda 154 bin öğrencimize çorba ulaştırdık. Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hepsi projeden memnun. Öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.