Günde 2-3 saatlik mesai gündemde: Çalışma saatleri değişiyor mu?

Çalışma hayatında esnek istihdam modellerine yönelik düzenleme hazırlıkları yeniden gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, günlük 2-3 saatlik çalışmayı da içeren yeni çalışma yöntemleri değerlendirildi.

“Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri” başlığıyla düzenlenen toplantıya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) temsilcileri katıldı.

Toplantının ana gündemini, esnek çalışma modellerinin istihdam piyasasına olası etkileri oluşturdu.

GÜNDE 2-3 SAATLİK ÇALIŞMA MODELİ MASADA

Toplantıda değerlendirilen seçenekler arasında, günlük 2 ila 3 saatlik çalışma sürelerini de içeren “süreli çalışma” modeli öne çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni çalışma modelleriyle iş gücü piyasasına katılımı düşük seviyede kalan kesimlerin istihdama dahil edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Uluslararası standartlar ve Avrupa'daki uygulamaların incelendiğini aktaran Işıkhan, çalışanların ihtiyaçları ile işletmelerin faaliyet koşullarını birlikte gözeten, güvence temelli ve kapsayıcı bir çalışma sistemi oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

SENDİKALARDAN HAK KAYBI UYARISI

Toplantıya katılan Türk-İş, DİSK ve Hak-İş temsilcileri ise yeni çalışma modellerine temkinli yaklaştı.

Sendikalar, esnek çalışma biçimlerinin çalışanlar açısından ücret ve hak kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Yeni düzenlemelerin mevcut iş yükünü artırmaması ve emeğin ucuzlamasına yol açmaması gerektiği vurgulandı.

Sendika temsilcileri, uygulanacak modellerde ücret dengesi, sosyal güvenlik primleri, dinlenme süreleri ve sendikal örgütlenme haklarının korunmasını istedi.

OVP'DE 2027'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİ HEDEFLENİYOR

Yeni çalışma modellerine ilişkin düzenleme takvimi de Orta Vadeli Program'da yer aldı.

Programdaki hedeflere göre, esnek ve uzaktan çalışma modellerini kapsayan ikincil mevzuat hazırlıklarının 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor.

Böylece yeni çalışma biçimlerine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması amaçlanıyor.

Ancak günlük 2-3 saatlik çalışma modelinin hangi sektörlerde uygulanacağı, ücretlerin nasıl belirleneceği ve sosyal güvenlik primlerinin nasıl hesaplanacağına ilişkin somut bir düzenleme henüz açıklanmadı.