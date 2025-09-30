Gündem Gazze: MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Katar teması

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir" ifadesini kullanmıştı.

GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.