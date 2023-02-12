Gündem olan sözlerine Ümit Özdağ'dan tepki: Fuat Oktay yazılır, utanmazdık diye okunur

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:12

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 11:12

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem faciasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası söylediği sözler yeniden gündem oldu.

"RÜŞVETÇİ BELEDİYECİLİĞİNİZ ÖLDÜRÜYOR"

Oktay'ın sözlerine dikkat çekenlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Özdağ, Oktay’ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Fuat Oktay yazılır, utanmazdık diye okunur. Biz size soralım. 20 seneden bayana siz hangi önlemi aldınız da böyle konuşuyorsunuz? Evet deprem öldürmüyor. Sizin kötü yönetiminiz, beton sevici inşaatçılığınız, rüşvetçi belediyeciliğiniz öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay yazılır, utanmazdık diye okunur. Biz size soralım. 20 seneden bayana siz hangi önlemi aldınız da böyle konuşuyorsunuz? Evet deprem öldürmüyor. Sizin kötü yönetiminiz, beton sevici inşaatçılığınız, rüşvetçi belediyeceliğiniz öldürüyor. pic.twitter.com/a5dbTKWinj — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 12, 2023

Fuat Oktay o tarihte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hep aynı noktaya geliyoruz. Genelde hemen farklı senaryolar boyutundan gitmekten ziyade panik olmadan, son derece rahat bir şekilde gereken tedbirlerimizi almak. Yapabileceğimiz en güzel şey budur. Dolayısıyla birey olarak bunu söylüyorum. Yani ben bu soruyu size sorayım. Siz kendi tedbirinizi aldınız mı? Evinizde tedbirinizi aldınız mı? Çocuğunuzla, eşinizle, kardeşinizle ilgili tedbirlerinizi aldınız mı? Oturduğunuz binayla ilgili tedbirinizi aldınız mı? Bunu kastediyorum. Evinizdeki hazırlıklar, eşyaların düşmemesiyle ilgili tedbirler… Bu kadar basit. Yani her birimiz kendi üzerimize düşeni yapınca zaten deprem öldürmez. Bu kadar net. Dünyanın hiçbir yerinde deprem öldürmez. Hazırlıksızsanız yan etkileri insanlara genelde hasar verir. Hazır olalım”