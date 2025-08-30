Gündemdeki ifşalar taciz kültürünü ortaya çıkardı, dernekler tepki gösterdi: Kadın beyanı esastır

Fotoğrafçılardan yönetmenlere,sanatçılardan oyunculara kadar uzanan taciz iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya üzerinden taciz iddialarına ilişkin mesaj ve yazılar paylaşılırken, kadın dernekleri tacizin çok yaygın olduğunu belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, tiyatro eğitmeni ve yazar Ü.Z.A. tarafından nitelikli istismara maruz bırakılan Y.E’nin davasını yeniden gündeme taşıdı. Y.E., “13 yaşımda beni 9 ay boyunca nitelikli cinsel istismara maruz bırakan adam oynadığım ilk tiyatro oyununun yazarı ve yönetmeniydi. Eylemlerini anlayamıyordum ama tiyatroyu benim için sürdürdüğünü söylüyordu. Bana neden şikâyet etmek için 10 gün beklediğimi sordular. Ben mahkemede konuştuğumdan beri, kaybettiğim kendimi ve sanatla kurduğum ilişkiyi yeniden buldum” diyerek dernek üzerinden sesini duyurdu.

Cumhuriyet konuya ilişkin ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey ve avukat Çağla Gül Bulut ile konuştu.

‘İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ’

Tozbey, “Davasının 3. Duruşması 3 Ekim’de görülecek. Ü.Z.A., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuksuz yargılanıyor. Son duruşmada yalancı tanıkların iddiaları çürütüldü. Bir başka taciz mağduru kadın tanıklık yaptı. Fakat tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Ü.Z.A. alışkın olduğumuz biçimde, tüm suçlamaları inkâr ederek mağdurun kendisine “platonik âşık” olduğunu ileri sürüyor ve yaşananları “iftira” olarak nitelendiriyor” dedi.

Sosyal medyadaki ifşalara ilişkin konuşan Tozbey, “İfşalarla birlikte erkek şiddetinin ve taciz kültürünün ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sadece failler de değil, kültür sanat alanı gibi kapalı networkleri de görünür kılıyor. Bu tarz aksiyonlar, kadınların sözünün merkeze alınması ve dayanışmanın büyütülmesi açısından elbette çok değerli. Bizce mücadele failleri işaret etmek, yalnızlaştırmakla sınırlı kalmamalı; bu şiddeti besleyen yapıları dağıtarak dayanışmayı büyütmekten geçiyor” ifadelerini kullandı.

‘GÜVENCE GEREKİR’

Bulut ise ifşaların benzer deneyimler yaşayan kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirdiğini ve onlara umut olduğunu söyledi. “Kadının beyanı esastır” ilkesine değinen Bulut, “Kadının beyanını destekleyen tanık, mesaj gibi delillerin varlığı, erkeğin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olması, kadının erkeğe iftira atması için herhangi bir sebep bulunmaması gibi birçok unsur birlikte değerlendirilir ve buna göre karar verilir” dedi. Bulut, “Bir kadın tacize ya da cinsel saldırıya uğradığında, olay nasıl gerçekleşmiş olursa olsun ve toplum tarafından nasıl karşılanırsa karşılansın; onun korkmadan, susturulmadan, yılmadan hakkını savunabileceğine dair güvenceye sahip olması gerekir” dedi.