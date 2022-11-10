Gündeme oturan 10 Kasım reklamları: Yokluğuna alışamadık...

10 Kasım 2022 Perşembe, 10:49

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında anmak için birçok şirket özel videolar hazırladı.

Şirketler hazırladıkları videoyu oluşturdukları etiketlerle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında kurulan Şişecam'ın 10 Kasım’a özel hazırladığı video ise sosyal medyada gündem oldu.

"PARAMPARÇA"

Videoda, İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger, çekiç darbeleriyle bir cam yüzeyini kırarak Atatürk portresini oluşturdu.

Paylaşılan videonun sonunda “Yokluğuna alışamadık. Her 10 Kasım’da koca bir millet paramparça. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz” denildi.

Yokluğuna alışamadık…



Her 10 Kasımda, koca bir millet #Paramparça



Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve özlemle anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/9KYDFpq7hT — Şişecam Düzcam (@sisecamduzcam) November 9, 2022

"yaşATAcak"

10 Kasım'a özel hazırladıkları videoyu yaşATAcak etiketiyle paylaşan Garanti Bankası, paylaşımında "Aramızdan ayrılışının 84. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. Düşüncelerin, cumhuriyetin ve sana duyduğumuz sonsuz sevgi hep yaşayacak. Milletin seni hep yaşATAcak" ifadelerini kullandı.

"YORULMAK OLMAZ"

Sabancı Holding," YorulmakOlmaz" etiketiyle paylaştığı videoda "Biz yorulmadan çalışmayı senden öğrendik. Açtığın yolda ilerlerken #YorulmakOlmaz, unutmak hiç olmaz. Sevgi ve özlemle" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ SONSUZ"

Koç Holding ise Atatürk'ü andıkları videoyu 'Umudumuz sonsuz' etiketiyle paylaştı.