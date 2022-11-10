Gündeme oturan 10 Kasım reklamları: Yokluğuna alışamadık...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok şirket, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hazırladıkları 10 Kasım videolarıyla andı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında anmak için birçok şirket özel videolar hazırladı.
Şirketler hazırladıkları videoyu oluşturdukları etiketlerle sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında kurulan Şişecam'ın 10 Kasım’a özel hazırladığı video ise sosyal medyada gündem oldu.
"PARAMPARÇA"
Videoda, İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger, çekiç darbeleriyle bir cam yüzeyini kırarak Atatürk portresini oluşturdu.
Paylaşılan videonun sonunda “Yokluğuna alışamadık. Her 10 Kasım’da koca bir millet paramparça. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz” denildi.
Yokluğuna alışamadık…— Şişecam Düzcam (@sisecamduzcam) November 9, 2022
Her 10 Kasımda, koca bir millet #Paramparça
Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve özlemle anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/9KYDFpq7hT
"yaşATAcak"
10 Kasım'a özel hazırladıkları videoyu yaşATAcak etiketiyle paylaşan Garanti Bankası, paylaşımında "Aramızdan ayrılışının 84. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. Düşüncelerin, cumhuriyetin ve sana duyduğumuz sonsuz sevgi hep yaşayacak. Milletin seni hep yaşATAcak" ifadelerini kullandı.
"YORULMAK OLMAZ"
Sabancı Holding," YorulmakOlmaz" etiketiyle paylaştığı videoda "Biz yorulmadan çalışmayı senden öğrendik. Açtığın yolda ilerlerken #YorulmakOlmaz, unutmak hiç olmaz. Sevgi ve özlemle" ifadelerini kullandı.
Biz yorulmadan çalışmayı senden öğrendik. Açtığın yolda ilerlerken #YorulmakOlmaz, unutmak hiç olmaz. Sevgi ve özlemle. #MustafaKemalAtatürk #10Kasım #SabancıCumhuriyetSeferberliği pic.twitter.com/2yDiArnB2d— Sabancı Holding (@SabanciHolding) November 9, 2022
"UMUDUMUZ SONSUZ"
Koç Holding ise Atatürk'ü andıkları videoyu 'Umudumuz sonsuz' etiketiyle paylaştı.
#UmudumuzSonsuz pic.twitter.com/Hn9PVAz2Tk— Koç Holding (@kocholding) November 9, 2022
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- 'Başın derde girecek' demişler...
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Çekilme talimatı verdiler
- Laik şoför İngiliz basınında