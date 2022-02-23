Günel: Kuşadası 2022 kruvaziyer sezonuna hazır

23 Şubat 2022 Çarşamba, 16:12

Dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinin yöneticileri Kuşadası’nda bir araya geldi. 2022 sezonunun masaya yatırıldığı toplantıda, Kuşadası’nın kruvaziyer gemilerinin yolcularını alarak sefere çıkacağı ‘Home Port’ limanlardan biri olacağı müjdelendi. Toplantıda ayrıca firmaların pandemi döneminden daha da güçlenerek çıktıklarına dikkat çekildi.

Panelin açılış konuşmasını TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan yaptı. Pandeminin dünyada en çok turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yurtcan, “Kruvaziyer turizminde nihayet normalleşme süreci başladı. Türkiye’de en fazla kruvaziyer yolcusunu ağırlayan Kuşadası için vazgeçilmez olan yolcu gemileri 2022 yılı itibariyle seferlerine başlıyor. Bugün Kuşadası’nda sektörün önde gelen temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

GÜNEL: 2022 KRUVAZİYER SEZONUNA HAZIRIZ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kruvaziyer gemilerini özlediklerini belirterek, “Geçtiğimiz iki yıl limanımızdaki boşluk sadece Kuşadası’nda değil tüm ülkemizde hissedildi. Yeni sezonda kruvaziyer gemilerini heyecanla bekliyoruz. Kuşadası liman kenti olarak kruvaziyerde sadece ülkemizin değil Akdeniz çanağının da en önemli limanıdır. Pandemi sürecinde gemilerin yokluğunu çok derinden hissettik. Biz, kruvaziyer gemilerini çok özledik. Pandeminin yarattığı krizi fırsata çevirerek turistik çarşılarımızı yeniledik. Kent genelinde başlattığımız yenileme sürecini tamamlayarak gerek deniz yolu gerekse de kara yoluyla gelecek turistlerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yarın, uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon yeniden Kuşadası’na sefer yapacak Costa Cruises firmasının Avrupa ve Türkiye temsilcileriyle bir toplantı yapacağız. Bugün kruvaziyer sektörünün en önemli temsilcilerini ağırlıyoruz. Limana yanaşan gemilerde tura çıkamayan yolcuların ve turdan dönen yolcuların esnafa nasıl ulaşmasını sağlayabiliriz bu konuları görüşeceğiz. Kuşadası’nın merkezini destinasyon haline getirmeyi planlıyoruz. Gemideki turistlerin plajlarımızda denize girdikten sonra geri kalan zamanını kent merkezinde geçirmesini istiyoruz. Yaratacağımız merkezi destinasyonları gezdikten sonra esnafımızdan alışveriş yaparak gemisine dönmesini sağlayacağız. Tabi burada esnafımızda büyük görev düşüyor. Bugün burada Kuşadası’na kruvaziyer müjdesi veriyoruz. Esnafımızın da bu konuda duyarlı davranması büyük önem taşıyor. Turistin rahat bir şekilde kenti dolaşması gerekiyor. Kısacası bu kadar uzun süreli bir kayıp dönemden sonra yeni kayıpların yaşanmaması için gelen tüm turistleri pamuklara sarmalıyız. Tek bir misafirimizi üzmeye tahammülümüz yok. 2022 kruvaziyer sezonumuz herkese hayırlı olsun“ dedi.

Aydın CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız ise 3 yıldır esnafın çok zor durumda olduğunu belirterek, "Bu konuda muhalefet ya da iktidar olarak konuya ayrı pencerelerden bakmamalıyız. Taşın altına herkes elini sokmalı. Pandemi süreci ekonomik anlamda ciddi yaralar açtı. Siftah yapmadan kepenk kapatan esnafımız için önemli bir döneme girdik. Kuşadası bu konuda ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri. İki gündür yaptığım saha gezilerinde bu zorlu süreci belediye başkanımızın, ilçedeki tüm sektörel birimler, sivil toplum kuruluşları ve kamu birimleri ile büyük bir uyum içinde çalıştığını görüyoruz. Önümüzdeki süreç içinde benim meclisteki kürsüm herkese açıktır. Elimden gelen tüm desteği vereceğim" dedi.

