Güner Sitesi davasında bilirkişi raporu: 'Müteahhit, fenni mesul, statik proje müellifi ve belediye görevlileri asli kusurlu'

6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Güner Sitesi A1 blokunun yıkılması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş, statik proje müellifi ve fenni mesul Halil İbrahim Şireci ile Sahara Yapı Kooperatif Başkanı Yıldırım Dönertaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Güner Sitesi'nin inşası ve ruhsatlarıyla ilgili olarak dönemin Yakınca Belediye Başkanları Veysel Katırcı ve Fahri Öztürk ile teknisyen İsa Güvercin hakkında da aynı suçtan dava açıldı, iki dosya birleştirildi.

"BELEDİYE GÖREVLİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM SANIKLAR ASLİ KUSURLUDUR"

Güner Sitesi'ne ilişkin son bilirkişi raporu ise Yalova ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanarak Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda, binada kullanılan beton ve betonarme donatısında, yapısal tasarım ve üç boyutlu statik analizlerde, teknik uygulamalarda, ruhsat ve iskan işlemleri ile tadilat projelerinde kusurlar bulunduğu tespit edildi.

Rapora göre, müteahhit, fenni mesul, teknik uygulama sorumlusu ve kontrol/denetim mühendisleri, statik proje müellifi ve denetçileri ile belediyenin kontrol/denetim mühendis ve amirleri asli kusurlu bulundu.

"BAKANLIĞIN HİÇBİR ŞEKİLDE BİNADAKİ KUSURLARDAN SORUMLU OLMAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Müşteki avukatlarından Oğuz Taner, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Güner Sitesi davasına ilişkin bilirkişi raporunda yalnızca belediye, fenni mesuller, şantiye şefi ve müteahhitlerin kusurlu gösterildiğini belirtti. Taner, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kusursuz gösterilmesine itiraz ettiklerini vurgulayarak, binanın yönetmeliklere uygun olmadığını ve hukuka aykırı şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Oğuz Taner, bilirkişi raporuna itirazlarının sonucunda tüm sorumlu kişilerin dosyaya dahil edilmesini ve kusurluların objektif şekilde yargılanmasını umduklarını söyledi. Taner, savcılığın mütalaasının beklendiğini, mütalaanın verilmesinin ardından müdafiler olarak dosyada beyanlarda bulunacaklarını belirtti.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN STAJYER AVUKAT İNCE'NİN MEZUNİYET BELGELERİ TAHRİF EDİLDİ

Üst düzey kamu personelinin e-imzası kullanılarak sahte diploma düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, depremde Güner Sitesi'nde hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce'nin hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin tahrif edildiği ortaya çıktı.

Avukat Oğuz Taner süreci hatırlatarak şunları söyledi:

"Aynı zamanda bu Güner Sitesi dosyası, biz avukatlar için çok değerli bir meslektaşımız, genç kardeşimiz Ali Mert'in kaybına sebep olmuştur. Daha sonrasında maalesef diploması kullanılarak bazı hukuksuzluklar yapılarak avukat olmaya çalışılmış. Ancak gerek Malatya Barosu, gerek Türkiye Barolar Birliği konunun takipçisi olarak süreci devam ettirmektedir."