Güneşi gören denize koştu
Muğla'nın ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde kasım ayında yaz keyfi devam ediyor. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu bölgede, yerli turistler denize girip güneşlendi.
Muğla'nın Ula ilçesinin ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Akyaka Mahallesi’nde, yerli turistler, kasım ayında denize girip güneşlendi.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelenler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkarttı.
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