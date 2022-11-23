Güney Koreli keman virtüözü İzmirlilerle buluşacak

23 Kasım 2022 Çarşamba, 13:11

Dünyaca ünlü keman sanatçıları arasında gösterilen Güney Koreli Soyoung Yoon, İzmir’de sahne almaya hazırlanıyor. Henüz 5 yaşındayken tanıştığı kemanla yakaladığı başarı sayesinde dünya yıldızları arasına giren virtüöz Soyoung Yoon, Türkiye sevgisini her yıl farklı şehirlerde verdiği konserlerle gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrasının yanı sıra İstanbul, Bursa ve Antalya senfoni orkestraları ile geçen yıllarda konserler vererek Türk izleyicisiyle buluşan Soyoung Yoon, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ile ikinci konserini vermeye hazırlanıyor. Güney Koreli sanatçı, 25 Kasım Cuma akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Polonyalı şef Michal Nesterowicz yönetimindeki konserde İzmirlilerle buluşacak.

İZDSO ev sahipliğindeki konserde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Keman Konçertosu" ile Antonin Dvorak'ın "7. Senfonisi" seslendirilecek.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ YALNIZ HİSSETMİYORUM"

Soyoung Yoon, AASSM'deki konser hazırlıkları sırasında AA muhabirine, Türkiye ve Türklere olan sevgisini anlattı. Türkiye'ye ilk kez 2004 yılında geldiğini söyleyen Soyoung Yoon, "İlk geldiğimden bu yana 18 yıl geçti. Türkiye'ye hemen her yıl geldim" diye konuştu.

Soyoung Yoon, Türkiye'de kendisini hep mutlu ve rahat hissettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Türk yemeklerini, Türk insanlarını çok seviyorum. Türkiye'de bulunmayı çok seviyorum. Bizim harika bir geçmişimiz var. Türk insanları, Türk askeri bize Kore Savaşı'nda yardım etti. Burada çok iyi ağırlandığımı, karşılandığımı hissediyorum. Türkiye'de kendimi yalnız hissetmiyorum. Burada asla yalnız değilim. Başka bir yere gittiğimde konser için yalnız hissedebiliyorum ama burada hiçbir zaman hissetmedim. Burada olmayı seviyorum ve burada çok sevdiğim arkadaşlarım var."

İZMİR’DE ÜÇÜNCÜ KONSERİ

İzmir'de daha önce iki kez konser verdiğini dile getiren Soyoung Yoon, "İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile ikinci konserimiz olacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin harika bir akustiği var. Orkestra çok iyi çalıyor ve burada çok iyi anılarım var. Türk sanatçılar da çok harika. Onlarla çalmak hem çok kolay hem de çok eğlenceli." dedi.

Soyoung Yoon, 2023 yılı programında İstanbul, Bursa ve Antalya konserlerini bulunduğunu da sözlerine ekledi.

SOYOUNG YOON'UN GEÇMİŞİ

Günümüzün en önemli kemancıları arasında gösterilen Soyoung Yoon, Güney Kore Ulusal Sanat Üniversitesinde, Zakhar Bron ile Köln Müzik ve Dans Üniversitesi ve Zürih Sanat Üniversitesinde okudu. Yoon, Yehudi Menuhin ve Henryk Wieniawsky birincilik ödülleri ile Indianapolis gümüş madalyasının sahibi.

Soyoung Yoon, Çek Ulusal Senfonisi, Prag Filarmoni, Bilbao Orkestrası Sinfonkioa, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Rus Ulusal Orkestrası, Kraliyet Filarmoni, Cenevre Oda Orkestrası, Belçika Ulusal Orkestrası, Polonya Ulusal Radyo Senfoni, Bern Senfoni gibi dünyanın önde gelen orkestraları eşliğinde solist olarak sahne aldı.