Güneydoğu’da dört gün: Yoksulluk, korku ve siyasete güvensizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, 12-15 Mart tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu’da kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Van’dan başlayan program Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Batman üzerinden Diyarbakır’a kadar uzandı. Dört gün süren ziyaretlerde il başkanlıkları ziyaret edildi, iftar programları düzenlendi. Dervişoğlu’nun Güneydoğu turu boyunca en çok hissedilen tablo ise ekonomik yıkım, siyasete güvensizlik ve geleceğe dair umutsuzluk oldu.

‘BAKANLAR KURULU İLE GELDİM’

Dervişoğlu’nun Güneydoğu ziyaretine parti yönetiminden geniş bir heyet eşlik etti. Heyette Genel Sekreter Osman Ertürk Özel, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, Parti Sözcüsü ve Parlamentoyla İlişkiler Başkanı Burak Havuncu, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ile GİK üyeleri Selim Özgökçe, Kısmet Çelik, Fatih Demirkol, Ali Topçuoğlu, Mehmet Aslan, Gülümser Birol ve Nusret Ajur yer aldı. Açıklamalarında heyetin genişliğine dikkat çeken Dervişoğlu, “Buraya gelirken yanıma adeta Bakanlar Kurulu’nu alıp geldim” dedi.

TEPKİ DEĞİL İLGİ

Ziyaretlerde dikkat çeken başlıklardan biri de İYİ Parti heyetine yönelik olumsuz bir atmosferin görülmemesi oldu. İl başkanlıkları ve iftar programlarında yurttaşların Dervişoğlu’na sıcak ve ilgi dolu yaklaştığı gözlendi. Şırnak’ta parti binası önünde yaşanan bir diyalog bölgedeki tabloyu çarpıcı biçimde ortaya koydu. İl binasının önünden geçen bir yurttaş Dervişoğlu’nu görünce “Bu gelen kim, hangi bakan?” diye sordu. Genel başkan olduğu söylenince ise “Hangi parti?” diye sormayı sürdürdü. “İYİ Parti” yanıtını alınca verdiği cevap dikkat çekti: “Bu soğukta ancak o yiğit gelir buralara.”

Ziyaret sırasında ağır kış koşulları da dikkat çekti. Kar ve buzla kaplı yollara rağmen program kesintisiz sürdürüldü.

ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR

Ziyaret programının en dikkat çekici başlıklarından biri PKK ile mücadelede büyük kayıplar veren ailelere yapılan ziyaretler oldu. Şırnak’ta PKK ile 38 yıldır mücadele eden Babat ailesi ziyaret edildi. Babat ailesi, Goyan Aşireti’nin liderliğini yapan köklü bir aile olarak biliniyor. Aşiret lideri Hazım Babat gazi unvanı taşıyor. 2023 yılında Jandarma Genel Komutanı ve üst düzey komutanların da Babat ailesini ziyaret ettiği biliniyor. Aileden 32 şehit, aşiretten ise 300’ün üzerinde şehit verildiği ifade edildi. Ziyaretin yapıldığı evin bulunduğu sokaktan itibaren her yerin Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Dervişoğlu daha sonra Tatar Aşireti’ni ziyaret ederek Halil Tatar’ın iftar sofrasına konuk oldu. Diyarbakır’da ise korucu şehit Abdurrahman Çokvar’ın ailesiyle iftar yapıldı. Her iki aile de binlerce korucuyla PKK’ya karşı mücadele vermiş aileler arasında gösteriliyor.

‘ANKARA’DA MASA BAŞINDA BİZİ KONUŞUYORLAR’

Ziyaretlerde en sık dile getirilen sorun ekonomik kriz oldu. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlar hayvancılığın neredeyse bitme noktasına geldiğini söyledi. “Hayvancılık bitti”, “Buradan çıkamadık” gibi ifadeler sıkça dile getirildi. Bölge halkı siyasilerin bölgeye yeterince gelmediğini de dile getirdi. Birçok yurttaş “Ankara’da masa başında bizi konuşuyorlar” diyerek sorunlarının sahada görülmeden tartışılmasına tepki gösterdi.

HALK İKİ SİYASİ BLOK ARASINDA SIKIŞMIŞ HİSSEDİYOR

Temaslarda sık dile getirilen görüşlerden biri de bölgedeki siyasi tablonun iki parti arasında sıkıştığı yönündeki değerlendirme oldu. Birçok yurttaş bölgede siyasi tercihin büyük ölçüde AKP ile DEM Parti arasında kaldığını ifade etti.

‘İŞE GİRMEK İÇİN AKP’Lİ OLMALISIN’

Hakkari’de yurttaşlar tarafından dile getirilen bazı iddialar ise istihdam tartışmasını gündeme getirdi. Yurttaşların aktardığına göre yaklaşık 6 bin kişinin İŞKUR üzerinden 9 aylık geçici sözleşmeli personel olarak işe alındığı ancak bu alımlarda AKP il ve ilçe teşkilatlarının belirleyici olduğu ileri sürüldü. Bazı yurttaşlar “Ya AKP’li olursun işe girersin ya da sürünürsün” diyerek işe girmek isteyenlerin parti üyeliğine yönlendirildiğini iddia etti.

BÖLGEDEKİ KORKU ATMOSFERİ

Ziyaretlerde dikkat çeken bir başka tablo ise konuşma konusundaki çekingenlik oldu. Birçok yurttaş kameralar açıkken eleştirel konuşmaktan kaçınırken, kameralar kapandıktan sonra hem iktidarı hem DEM Parti’yi eleştirdi. Bölgedeki birçok yurttaşın “Başımıza bir şey gelir” korkusuyla açık konuşmaktan çekindiği gözlemlendi.

BATMAN’DA GÜÇLÜ TEŞKİLAT

Batman ziyaretinde ise İYİ Parti teşkilatının güçlü görüntüsü dikkat çekti. Dervişoğlu’nun Türk bayraklarıyla karşılandığı programda kalabalık bir katılım olduğu görüldü. Ziyaret sırasında MHP’nin İYİ Parti il binasına giden yola logolu platform araç koyması dikkat çekti. Bunun bilinçli yapıldığı yönünde iddialar da dile getirildi.

HER İLDE AYNI MESAJ

Dervişoğlu’nun ziyaret ettiği illerde Ankara’daki söylemini değiştirmemesi dikkat çekti. Van’da yaptığı konuşmada birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Dervişoğlu, “Ankara’da söylediklerimle burada söylediklerimin arasında hiçbir fark yoktur” dedi. “Hiç kimsenin Abdullah Öcalan denen caniyi bu ülkede Kürtlerin hamisi olarak tanımlamasına izin vermeyeceğim” diyen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu memleketin evlatları bölünerek büyümez. Bu memleketin evlatları birleşerek büyür ve güçlenir.”

Dervişoğlu, bölgedeki sorunların çözülebileceğini söyleyerek “Bu zamana kadar İYİ Parti yoktu, Müsavat Dervişoğlu da genel başkan değildi. Bundan sonra çözülecek. Ben buraya bunun sözünü vermeye geldim” dedi.

‘KÜRTLER PKK DEĞİLDİR’

Dervişoğlu, ziyaretleri kapsamında terörle mücadelenin yalnızca Türkler tarafından yürütülmediğini vurgulayarak şunları aktardı:

“Bu ülkedeki terörle sadece anadili Türkçe olanlar mücadele etmedi. Anadili Kürtçe olan vatandaşlarımız da devletleriyle omuz omuza mücadele etti. 40 yıl süren bu mücadelenin ardından terör örgütünün değil, devletin yanında saf tutmuş vatandaşlarımızın başını öne eğmeyin.”

Dervişoğlu, sürecin yanlış yönetildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“‘Kürtler eşittir PKK’ algısına hizmet etmeyin. PKK’nın 40 yılda başaramadığını son dönemde siz yapıyorsunuz. Abdullah Öcalan’ı Kürtlerin hamisi pozisyonuna sokuyorsunuz.”

‘PKK, BÖLGEDE VERGİ ADI ALTINDA ‘HARAÇ’ TOPLUYOR’

Bölgedeki temaslarında devletten yana duran yurttaşların yalnız bırakılmayacağını da vurgulayan Dervişoğlu, “Ben Kürtler için de bir savunma hattı kurmaya çalışıyorum. Çünkü bu sürecin sonunda en büyük zararı yine onlar görecek” ifadelerini dile getirdi. Bazı yurttaşların ise süreçle ilgili kaygılarını şu sözlerle dile getirdiği aktarıldı:

“PKK silah bırakmadı. Bölgede vergi adı altında haraç toplama faaliyetleri arttı. Kendilerini devletle eşit görmeye başladılar çünkü iktidar onları muhatap alıyor.”

‘SORUN KÜRT SORUNU DEĞİL, YOKSULLUK SORUNU’

Dervişoğlu’nun ziyaretlerde en çok üzerinde durduğu başlıklardan biri de ekonomik koşullar oldu.

“Kürt sorunu diye tarif etmiyorum. Ama evet Türkiye’de Kürt’ün sorunu var. Tıpkı Türk’ün sorunu olduğu gibi. Ama bu süreçte sadece Öcalan’ın özgürlüğü konuşuluyor. Kürt’ün gerçek sorunundan bahseden yok.”

Muş’ta hayvancılığın geldiği noktayı örnek gösteren Dervişoğlu şöyle konuştu:

“20 yıl önce meralar hayvanla doluydu. Şimdi yol boyunca ‘Dikkat hayvan çıkabilir’ tabelaları var ama tek bir hayvan yok. Tarımı da hayvancılığı da öldürdüler.”

GÖZLERDEKİ DUYGU: UMUTSUZLUK

Dört gün boyunca yapılan temaslarda en çok hissedilen duygu ise “umutsuzluk” oldu. Ekonomik zorluklar, işsizlik, göç ve üretim imkanlarının daralması bölgede ciddi bir moral çöküntüsüne yol açmış durumda.Birçok yurttaş geleceğe ilişkin umutlarının azaldığını ifade ederken özellikle gençler arasında göç düşüncesinin yaygın olduğu dile getiriliyor. Dervişoğlu’nun Güneydoğu turu, bölgedeki temel sorunun yalnızca güvenlik ya da siyasal başlıklar değil, derinleşen ekonomik kriz, siyasete duyulan güvensizlik ve giderek büyüyen umutsuzluk olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ZİYARET BAZI KESİMLER İÇİN MORAL OLDU

Dervişoğlu’nun ziyaretinin, bölgede görev yapan güvenlik bürokrasisi ile kendilerini iki siyasi hat arasında sıkışmış hisseden bazı kesimler için önemli bir moral kaynağı olduğu da görüldü. Terör örgütü PKK’yi ve elebaşısı Abdullah Öcalan’ı kendileri adına konuşan bir aktör ya da “hamisi” olarak kabul etmeyen, Ankara’da yürütülen süreçte kendi adlarına pazarlık yapıldığını düşünen bazı yurttaşlar açısından İYİ Parti’nin ziyareti dikkat çekici bir destek olarak değerlendirildi. Sahadaki gözlemler, özellikle güvenlik bürokrasisi içinde de yürütülen sürece yönelik ciddi rahatsızlık bulunduğunu gösterdi. Bölgeyi yakından bilen ve sahadaki güvenlik gerçekliğini yaşayan bazı güvenlik yetkililerinin de süreçten memnun olmadığı ifade ediliyor.

İYİ PARTİ BÖLGEDE SİYASİ ALAN AÇMAK İSTİYOR

İYİ Parti’nin Güneydoğu ziyaretinin yalnızca bir temas turu olmadığı, aynı zamanda bölgede siyasi alan açma hedefi taşıdığı da gözlendi. Parti yönetimi, uzun süredir AKP ile DEM Parti arasında sıkıştığı ifade edilen bölge siyasetinde alternatif bir siyasi hat oluşturmayı amaçlıyor. Parti kurmayları, İYİ Parti’nin bu bölgelerden milletvekili çıkarmayı hedeflediğini ve bölgenin sorunlarını Meclis gündemine taşımak istediğini belirtiyor. Bu nedenle Dervişoğlu’nun önümüzdeki dönemde de bölgeye sık sık gelmesi bekleniyor.