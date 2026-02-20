Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), gazeteci Alican Uludağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasını kaygıyla takip ediyoruz. Gazetecilik faaliyetleri, kamuoyunu bilgilendirme görevinin bir parçasıdır. Haber içerikleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir gazetecinin gözaltına alınması, basın ve ifade özgürlüğü açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve kamuoyunun haber alma hakkının korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Soruşturma sürecinin şeffaf, hukuka uygun ve gazetecilik faaliyetlerini kriminalize etmeyecek şekilde yürütülmesini bekliyoruz. Meslektaşımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyor, tüm yetkilileri basın özgürlüğünü güvence altına alan evrensel hukuk ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz.”