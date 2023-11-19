Güneydoğu'da gündüz geceye döndü: Göz gözü görmedi, hava kalitesi düştü

Yayınlanma: 19.11.2023 - 18:18

Güncelleme: 19.11.2023 - 18:20

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Derik, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde fırtına ve toz taşınımı etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı. Toz taşınımı il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde görüldü.

Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaçların devrilmesine neden oldu.

Uzmanlar, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

DİYARBAKIR'DA DA ETKİLİ OLDU

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı, görüş mesafesini düşürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünü, dün kent geneli hava muhalefetine ilişkin uyarısı vardı.

Dünden bu yana etkili olan sağanak, kırsal ilçelerdi etkisini gösterdi.

Kent genelinde ise gün içinde yağış sonrası akşam saatlerinde toz taşınımı etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte araçlar, kontrollü bir şekilde ilerledi.