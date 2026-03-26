Güngören'de 'Atlas Çağlayan' cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma tamamlandı!

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili yeni bir aşamaya gelindi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianamesini hazırladı.

ADLİ TIP RAPORU: "FİİLİN HUKUKİ ANLAMINI ALGILIYOR"

Soruşturma dosyasında yer alan Adli Tıp Kurumu raporu, olayın hukuki seyrini belirleyen en önemli unsurlardan biri oldu. Raporda, 13.04.2011 doğumlu suça sürüklenen çocuk E.Ç.’nin, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.

Otopsi raporuna göre; Atlas Çağlayan’ın kesici-delici aletle göğüs bölgesinden yaralandığı, bu eyleme bağlı olarak gelişen kot kesisi, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği kesinleşti.

SADECE CİNAYET DEĞİL, TEHDİT SUÇLAMASI DA VAR

Güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının da yer aldığı iddianamede, sanık E.Ç.'nin sadece Atlas Çağlayan’a saldırmakla kalmadığı, olay yerinde bulunan D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli diğer çocuklara da bıçak doğrultarak silahlı tehditte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanun kapsamında yasaklı silahlardan olduğu tespit edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan E.Ç. hakkında şu suçlardan kamu davası açtı:

Çocuğa karşı kasten öldürme,

6136 sayılı yasaya muhalefet,

Zincirleme şekilde silahla tehdit.