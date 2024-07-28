Güngören’de asfalt yenilemesi sırasında su borusu patladı: Fışkıran su metrelerce yükseldi
Güngören’de asfalt yenileme çalışması yapan İBB’ye bağlı yol bakım ekipleri, su borusunu patlattı. Metrelerce yükseğe fışkıran tonlarca su caddeye aktı.
Edinilen bilgilere göre, İBB ekipleri Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde asfalt yenileme çalışmaları başlattı. Çalışmalar sırasında asfalt kesme makinasının yüzeye yakın boruya temas etmesi üzerine su borusu patladı. Patlayan borudan çıkan tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı. Metrelerce yükselen tonlarca su caddeye aktı.
İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Duruma müdahale eden ekipleri, bölgede suyu kesti. İSKİ ekiplerinin boruyu tamir ettikten sonra suyu açacağı öğrenildi.
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