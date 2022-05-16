Güngören'de baba-oğul kavgası: Oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı!

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:13

Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşanan olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve sopayla saldırdı. Babasından kaçan oğlu, mahalledeki markete sığındı.

Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.