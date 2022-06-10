Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
İstanbul Güngören'de bıçak ve çekicin de kullanıldığı trafik kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kavgaya karışanları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olay, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Fren yapan minibüse arkadan gelen moto kurye çarptı. Kazanın ardından minibüsten inenler moto kuryeyi darbetmeye başladı.
KAMERAYA YANSIDI
Moto kurye ise telefonla arkadaşına haber verdi. Olay yerine gelen arkadaşı yanındaki bıçakla kavgaya karışırken, minibüsteki bir kişi de çekiçle saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kavgaya karışanları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Bıçak ve çekicin kullanıldığı kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"MOTORCUYU DÖVMEYE KALKMIŞLAR"
Esnaf Murat Karabey, "Bir araç motora çarpmış. Aracın içindekilerde motorcuyla atışmaya başlamış. Daha sonra motorcuyu dövmeye kalkmışlar. Motorcu da arkadaşını çağırmış. O gelen arkadaşı da bıçakla diğerlerine hamle yapıp birkaç yerinden bıçaklamış. Ondan sonra polis geldi, ambulans geldi" dedi.
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