Güngören'de kasap, denetime gelen ekibe bıçakla saldırdı
İstanbul Güngören'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 görevlisi, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli denetçileri bıçakla kovalarken, yaralanan olmadı. Kasap Aydın A. tutuklandı.
Güngören Merkez Mahallesi'nde 3 Ağustos Çarşamba günü, denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli dükkanına denetime gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.'nun dışarı çıkmasını istedi.
BIÇAKLA TEHDİT ETTİ
Tarım Müdürlüğü ekibinin denetim yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine sinirlenen Aydın A., elindeki bıçakla saldırdı. Kasap dükkanından çıkarak koşmaya başlayan denetçileri bıçakla kovalayan Aydın A., müdahale etmek isteyen esnafı da tehdit etti.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin elinde 26 santimetre boyunda bir bıçak olduğu belirlendi. Aydın A.'nın tarım müdürlüğü görevlilerine saldırdığı görüntüler bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi.
Görüntülerde Aydın A.'nın denetçileri kovaladığı, araya girmek isteyen esnafların da üzerine yürüdüğü görüldü.
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