Güngören'de pazarcılar arasında silahlı kavga!

Güngören'de iki pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Pazarcının elindeki silahla bağırması ve bir kadının hayatını tehlikeye atarak saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de pazarcılar arasında silahlı kavga!
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:49

Olay, Güngören Haznedar'da Perşembe pazarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı pazarda tezgah açan iki esnaf arasında tartışma yaşandı. Bir hafta sonra perşembe günü ik esnaf arasında yine tartışma çıktı.

İki pazarcıyı esnaf arkadaşları ayırdı. Taraflardan birisi olay yerine silahla gelince karşı taraf pazar yerinden uzaklaştı. Silahlı kişi tartıştığı pazarcıyı olay yerinde bulamayınca çevrede bir süre bağırdı.

Elinde silah olan pazarcıyı bir kadın hayatını tehlikeye atarak durdurmaya çalıştı. Bu sırada eli silahlı saldırgan kadına 'Uzak dur' diyerek bağırdı.

Pazarcının elindeki silahla bağırması, bir kadının hayatını tehikeye atarak silahlı saldırganı ikna etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Güngören #silah #pazarcı #Pazar

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