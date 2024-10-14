Kadın kıyafeti giyip pazarcıyı vurdu: 2 gözaltı

Çorum'da Galip Ayan’ın (30) esnaflık yaptığı pazarda kadın kıyafeti giyen kişi tarafından vurulup yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

Kadın kıyafeti giyip pazarcıyı vurdu: 2 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:26

Olay, 12 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı’nda meydana geldi.

Pazara gelen şalvarlı, siyah çarşaflı, maskeli ve kadın kıyafetli bir kişi, Galip Ayan’a peş peşe ateş açtı.

Ağır yaralanan Ayan, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen O.K. (24) ve M.D.’yi (23) yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı belirtildi.


Etiketler: #çorum #Pazar #silah

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