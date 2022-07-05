Güngören'de sokak ortasında kavga: 'Adam ölüyor, yapma'

05 Temmuz 2022 Salı, 10:54

Güven Mahallesi Tağmaç Sokak'ta geçen pazar günü, gece 02.00 sıralarında yolda yürüyen 2 kişinin önü, sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden çıkan 3 kişi, 2 kişiye saldırarak kavga etmeye başladı.

KAFASINA DEFALARCA VURDU

Yumruk ve tekmelerle devam eden kavgada, bir kişi yere yığıldı. Elinde sert cisim olduğu iddia edilen kişi, yerde yatan kişinin kafasına defalarca vurdu. Yaşanan tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ADAM ÖLÜYOR YAPMA"

Kavga esnasında yerde yatan yaralıyı defalarca yumruklayan kişiye, çevredekiler camlardan bağırarak tepki gösterdi. Bir kadının ağlayarak "Yapma adam ölüyor, yapma yeter artık vurma" şeklinde uyarmasına rağmen saldırı devam etti.

Taraflardan birinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçarken, yaralı bulunduğu yerden ayrıldı.

Cep telefonu kayıtlarına yansıyan kavga ile ilgili polise, taraflardan şikayet gelmediği öğrenildi.