Metroda 'alkol' kavgası: Yolcular araya girdi
İstanbul Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun alkol içtiği iddiasıyla tartışma çıktı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında, 3 Temmuz Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir kişi, sözlü tacizde bulundu.
Alkol aldığı iddia edilen şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
YOLCULAR AYIRMAYA ÇALIŞTI
Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Yurttaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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