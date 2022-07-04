Metroda 'alkol' kavgası: Yolcular araya girdi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:36

Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında, 3 Temmuz Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

Alkol aldığı iddia edilen şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

YOLCULAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Yurttaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.