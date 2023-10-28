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Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü!

Güngören'de 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çöken binadan beton parçalarının çarpmasıyla çevredeki iki bina zarar gördü. Olayda yaralanan olmazken çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme anı kameraya da yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:45
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü!
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Genç Osman Mahallesi Geçit Sokak'ta, saat 17.00 sıralarında, 6 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada, çökme meydana geldi.

İKİ BİNA BOŞALTILDI

Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarptı.

Balkon ve duvarlar yıkılırken, iki bina hızla boşaltıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, durum itfaiye, sağlık ve belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. 


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