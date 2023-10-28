Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:45

Güncelleme: 28.10.2023 - 18:46

Genç Osman Mahallesi Geçit Sokak'ta, saat 17.00 sıralarında, 6 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada, çökme meydana geldi.

İKİ BİNA BOŞALTILDI

Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarptı.

Balkon ve duvarlar yıkılırken, iki bina hızla boşaltıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, durum itfaiye, sağlık ve belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.