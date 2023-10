Yıkımın görüntüleri ortaya çıktı: Havadan, karadan ve denizden vuruldu!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi.

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze Şeridi’nde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı.

Sabahın ilk saatlerinde bombardımanların yıkıcı etkisi görüntülendi.

Gazeteci Hasan Islaih'in çektiği videoda birçok evin tamamen bombalandığı ve çok sayıda insanın öldüğü ve yaralandığı görülüyor.

Bombardıman sonucu evleri yıkılan çok sayıda insanın hala enkaz altında olduğu bildiriliyor.

Gazze'de yer alan Han Yunus'ta, İsrail'in kentin doğu bölgelerine düzenlediği yoğun bombardıman sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

